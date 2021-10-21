В Днепропетровской области разоблачили схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт военной техники для ООС

По данным следствия, организаторами схемы были местные предприниматели. Они договорились со служащими одного из военных представительств области о победе в тендере на ремонт военной техники. При этом документы на участие в нем были подделаны – фигуранты не имели разрешений, помещения и материально-технической базы для выполнения таких работ.

"Выиграв тендер Минобороны на 58 млн грн, злоумышленники вместо новых деталей использовали бывшие в употреблении. Тендер проходил в сентябре 2021 года, и уже через месяц дельцы успели освоить 30% его средств", – говорится в сообщении.

По результатам обысков, проведенных на территории Днепропетровской и Полтавской областей, в том числе по адресам расположения военных баз, установлено, что подозреваемые в арендованном помещении разбирали подержанную технику на детали. Впоследствии их реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых.

По данным СБУ, для легализации противоправного механизма участники схемы заключали фиктивные сделки с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности на якобы поставку новых запчастей. "Отремонтированную" таким образом технику они отправляли в район проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители планируют проведение экспертиз, по результатам которых фигурантам сообщат о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.