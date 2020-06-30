В Фастове в результате взрыва погиб участник войны на Донбассе – СМИ

Полиция считает, что ветеран АТО погиб в Фастове вследствие неосторожного обращения со взрывчаткой, отметили собеседники УНН.

У полиции уже есть версия произошедшего Фото: Поліція Києва / Facebook (архив)

29 июня в Фастове Киевской области обнаружили тело погибшего местного жителя 1984 года рождения. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщило 30 июня УНН.

Собеседники агентства рассказали, что осмотр тела, найденного возле одного из жилых домов, показал, что смерть наступила в результате взрыва.

По данным УНН, следствие предполагает, что речь идет о неосторожном обращении со взрывным устройством.

Погибший – ветеран войны на Донбассе, он дважды был участником АТО.

Полиция Киевской области по состоянию на 17.00 вторника, 30 июня, об инциденте в Фастове не сообщала.