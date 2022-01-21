В Германии нашли захоронения украинских солдат времен Второй мировой войны

Останки обнаружили в 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии, где началась подготовка к промышленному строительству. Строительную площадку планировали разместить на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен Второй мировой войны. Среди жителей города место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как "Российское кладбище".

"Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства. Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не российское, а советское и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы", – отметил министр.

Дипломаты добились остановки строительства и проведения тщательного исторического исследования. После войны американская армия задокументировала 772 захоронения на кладбище. Но в 1947–1948 годах было только 456 перезахоронений. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам были прекращены, а само кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Более 300 захоронений могли оставаться забытыми, объясняет Кулеба.

После обращения дипломатов власти Бремена объявили о начале археологических раскопок, к которым присоединились студенты-археологи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Один из них нашел жетон, принадлежавший украинскому солдату Ивану Пастернаку. Также археологи обнаружили останки еще двух украинских воинов – Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области, и Николая Ковальчука с Волыни.

"Эта история важна по нескольким причинам. Во-первых, мы возвращаем Украине Украину – нашу историю и нашу память. Во-вторых, переворачиваем общественное мнение в Германии и ломаем русский миф о том, что все "советское" – это "русское", а соответственно, и все ложные трактовки о россиянах как единственной "жертве" нацистской Германии, перед которой есть "особая ответственность", – добавил Кулеба.

На раскопках еще есть неидентифицированные останки, поэтому работы будут продолжаться до марта 2022 года.