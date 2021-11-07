В Google Play появился фейковый двойник приложения военного радио "Армія FM" – замглавы Минобороны

"Никакого отношения к нашей военной радиостанции он не имеет. Настоящее приложение называется "АрміяFM – військове радіо". Скачать его можно по ссылке в первом комментарии под этим постом", – отметила она.

По информации Маляр, создание фейкового двойника радио имеет две цели: уменьшить аудиторию настоящего военного радио и дискредитировать его.

"Настоящее "Армія FM" раздражает врагов и хорошо делает свое дело, если против него ведется спланированная оплачиваемая кампания", – подчеркнула замминистра.