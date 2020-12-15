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Маляр: После Нюрнбергского процесса суды не привлекали за агрессию. Украина может создать прецедент

Украина имеет достаточно доказательств, чтобы в международных судебных инстанциях привлечь Россию к ответственности за развязывание войны, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" криминолог Анна Маляр.

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Маляр: Почему мы не требуем от суда в Гааге расследования агрессии России?
Маляр: Почему мы не требуем от суда в Гааге расследования агрессии России?
Фото: Анна Маляр / Facebook

Самое важное для Украины – привлечь Россию к ответственности за развязывание войны, но государство не потребовало этого от Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказала криминолог Анна Маляр.

"МУС убедился, что в Украине есть факты преступлений, которые попадают под его юрисдикцию. Я бы не говорила, что это уже победа. Вообще, непонятно: хорошо это или плохо, когда только предварительный этап расследования длился шесть лет. Даже для Международного уголовного суда это очень долго. Возможно, что произошедшее связано с завершением каденции прокурора, который перед уходом в отставку хочет завершить начатые делаВ любом случае это позитивный сигнал, потому что есть продвижение по делу. Но, с другой стороны, это не позволяет прогнозировать решение МУС. Само расследование тоже может продлиться много лет", – подчеркнула Маляр.

По ее словам, Россия не станет субъектом расследования, поскольку не является подписантом Римского статута.

"Государство, подписавшее Римский статут, позволяет суду на своей территории расследовать только четыре группы преступлений – преступления против человечности, военные преступления, геноцид и агрессия. Украина не подписывала Римский статут, но позволила частичную юрисдикцию в отношении двух категорий преступлений: военных преступлений и преступлений против человечности. Важно понять, кто субъект. Россия – не подписант Римского статута. Следовательно, субъекты ответственности – граждане Украины по обеим воюющим сторонам", – сообщила собеседница.

Она отметила, что МУС не будет расследовать агрессию России по отношению к Украине.

"Украина не позволила расследовать агрессию со стороны России. Это очень интересный политический ход предыдущей власти. У меня много вопросов в связи с этим. Потому что в рамках национального правосудия можно справиться, например, с пытками. Да, у нас нет доступа на неподконтрольную территорию, но хотя бы частично мы может это расследовать и привлечь к ответственности. Но гораздо сложнее в рамках национального правосудия привлечь к ответственности за агрессию. Почему мы не требуем от МУС расследования агрессии России? Для меня самым важным является наказание Российской Федерации именно за войну. Да, я понимаю, что со времен Нюрнбергского процесса суды не привлекали никого к ответственности за агрессию. Но мы могли бы стремиться создать прецедент и стать первыми, потому что у нас очень много доказательств. Тем более что в Римском статуте уже появилось определение агрессии", – резюмировала Маляр.

11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела о ситуации в Украине. Суд начал предварительное изучение ситуации в Украине еще в апреле 2014 года. Следующим шагом станет запрос разрешения у судей Палаты предварительного производства суда на начало расследования.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывается, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В начале декабря заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что в целом Украина направила в МУС 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму. По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала вооруженного конфликта на востоке страны было зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, по которым открыто более 5 тыс. производств.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Россия, Украина, война, агрессия, Римский статут, суды, расследование, Анна Маляр, Международный уголовный суд, суд
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