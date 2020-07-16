В ГСЧС предупредили о возможных новых подтоплениях в Закарпатье

В Закарпатье в ближайшие дни возможны новые подтопления. Об этом 16 июля сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Грозы и ливни ожидаются вечером и ночью 17 июля на большей части Закарпатской области и в Ужгороде.
В частности, в ГСЧС предупредили о возможном повышении уровня воды на 0,3–0,8 м в небольших водотоках и загрязнении русел ручьев и водоотводных канав.
Также не исключается активизация оползневых процессов почвы.
Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.