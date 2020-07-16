В ГСЧС предупредили о возможных новых подтоплениях в Закарпатье

Из-за грядущих сильных дождей спасатели не исключают активизации оползневых процессов почвы в Закарпатье, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС предупредили о возможном повышении уровня воды в небольших водотоках Закарпатской области Фото: zk.dsns.gov.ua

В Закарпатье в ближайшие дни возможны новые подтопления. Об этом 16 июля сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Грозы и ливни ожидаются вечером и ночью 17 июля на большей части Закарпатской области и в Ужгороде.

В частности, в ГСЧС предупредили о возможном повышении уровня воды на 0,3–0,8 м в небольших водотоках и загрязнении русел ручьев и водоотводных канав.

Также не исключается активизация оползневых процессов почвы.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.