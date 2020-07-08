Зеленский: Всем населенным пунктам, пострадавшим от наводнения на западе Украины, обязательно помогут

Помимо населенных пунктов в западных регионах, помощь от государства получат и те районы Луганской области, которые пострадали от лесного пожара, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Есть главы областных государственных администраций, которые являются "глазами" в областях Фото: president.gov.ua

Необходимую помощь получат все населенные пункты, которые пострадали в результате наводнений на западе Украины. Об этом 8 июля во время рабочей поездки в Черновицкую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Офис главы государства.

"Есть главы областных государственных администраций, которые являются "глазами" в областях. Может, они чего-то не видят, как говорят журналисты, но, увидите, всем селам, пострадавшим от наводнения, обязательно помогут", – отметил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что помощь будет оказана и населенным пунктам Луганской области, пострадавшим от лесного пожара.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

По словам главы Кабмина, людям, потерявшим дома из-за наводнения, выплатят по 300 тыс. грн, по 50 тыс. грн выдадут семьям на капитальный ремонт.