В Харькове администратор кафе отказался обслуживать посетителей на украинском и перешел на "очень суржик с одесским акцентом"

Администратор кафе заявлял, что говорит "на очень суржике" Скриншот: Х...евый Харьков / Twitter

На видео, которое обнародовал паблик, видно, что посетители просили обслуживать их на украинском и спрашивали, отказывается ли администратор выполнять требование украинского законодательства.

Тот в ответ сказал: "Я вас буду разуміть, у меня дуже суржик, одеський акцент, окей?" (Авторский стиль сохранен). Когда посетители подняли камеру, чтобы показать лицо администратора, тот ушел в сторону и отвернулся.

В твите говорится, что пока камера была выключена, администратор нахамил посетителям в ответ на просьбу предоставить меню на украинском.

Кафе «Zdorovo EST» на Ярослава Мудрого — українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і русссскій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися «одеською говіркою». Місто має знати своїх героїв. pic.twitter.com/Mk0QG6l3u2 — Хуевый Харьков (@h_kharkov) August 25, 2021

По данным паблика, инцидент произошел в кафе Zdorovo EST. Авторы твита назвали заведение "украинофобным дном". Пользователи соцсетей начали реагировать на инцидент на страницах кафе в Facebook и Instagram.

Одни пользователи возмущаются неуважением к людям, которые хотят получать услуги на украинском в Украине, и пишут, что произошедшее в кафе – жалкое зрелище, другие – спрашивают, готовит ли администрация заведения извинения. Есть и такие, кто рекомендовал отказаться от посещения кафе.

Также комментарий оставил украинский шоумен и политик Сергей Притула – он сыронизировал, что для посещения этого заведения, вероятно, "нужно немного подтянуть русский". Реакции Zdorovo EST на эти комментарии пока нет.

Скриншот: zdorovo_est_ / Instagram