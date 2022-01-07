В деле о пытках в полиции в Харьковской области предъявили подозрения оперуполномоченному и судмедэксперту

6 января обоим объявили о подозрении. Оперуполномоченному отдела полиции инкриминируют ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины Украины "пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц), а судмедэксперту – ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса (заведомо ложное заключение эксперта, совмещенное с обвинением в тяжком преступлении).

По данным досудебного расследования, подозреваемый расследовал убийство мужчины, совершенное в ноябре 2019 года. Оперуполномоченный и заместитель начальника отдела полиции узнали от свидетелей, что погибший дружил с одним из местных жителей.

"Вечером того же дня они приехали к мужчине, надели на него наручники и доставили в отделение полиции, где долгое время поочередно избивали его заполненной водой пластиковой бутылкой", – говорится в сообщении.

Судебно-медицинский эксперт, отметили в прокуратуре, составил и предоставил органу досудебного расследования заведомо ложные выводы экспертизы, в которых умышленно не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных работниками полиции.

Отмечается, что замначальника отдела полиции, фигурирующему в этом деле, объявили о подозрении в пытках еще 30 сентября 2021 года.

Об этом деле писали "Ґрати". Мужчину, чье убийство расследовала полиция, звали Василий Довбенко, он жил в поселке Омельченки. По данным издания, за два года следствие так и не установило всех полицейских, работавших на месте его гибели.

30 сентября 2021 года прокуратура предъявила замначальника отдела полиции Андрею Тарахтееву подозрение в пытках 61-летнего Николая Малахова. По версии следствия, полицейский бил мужчину деревянной палкой и бутылкой с водой, душил подушкой и сдавливал гениталии.

"Они стали говорить: "Ты знаешь, кто убил Васю. Ты с ним пил, поэтому мы считаем, что убил ты. Признавайся. Я сказал, что никого не убивал и вообще ничего не знаю. В кабинете на листке бумаги лежал незнакомый нож с черной ручкой. Тот, кто меня бил палкой, сказал: "Бери нож в руки". Я сказал, что не буду. Тогда меня опять начали бить, было очень больно. Я взял в руки нож, потом положил его обратно и сказал: "Хорошо", – цитировало издание показания Малахова.

Пытки прекратились, когда Малахов написал признание в убийстве под диктовку следователя, который был, по его словам, свидетелем пыток. На следующий день суд арестовал Малахова. Адвокату и сотрудникам СИЗО он объяснил травмы тем, что "сам упал пьяный".

Позже Малахов заявил о пытках. Он добился смягчения меры пресечения, но подозрение с него не сняли. Дело по обвинению Малахова в умышленном убийстве находится в суде.

Полицейский не отрицает, что работал на месте убийства, но уверяет, что пыток не применял. Суд отклонил ходатайство прокурора об аресте полицейского и назначил ему круглосуточный домашний арест.