В Херсонской области полицейские нашли у мужчины в сумке боеприпасы. Задержанный сказал, что нашел их на улице

Полицейские обнаружили в сумке у мужчины обрез охотничьего ружья, гранаты Ф-1 и РГН, а также более 100 патронов различного калибра. Мужчина сказал, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра.

Полицейские задержали в Херсонской области 37-летнего мужчину, у которого в сумке нашли оружие, гранаты и патроны. Об этом рассказали в полиции Херсонской области.

Правоохранители получили информацию, что житель Херсона хочет сбыть гранаты на территории районного центра. Подозреваемого задержали на автостанции в Голопристанском районе (западная часть Херсонской области).

По сведениям полиции, мужчину ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи. Он пояснил, что нашел сумку с боеприпасами на одной из улиц областного центра. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов и оружия.

Изъятые из сумки обрез охотничьего ружья, гранаты Ф-1 и РГН, а также более 100 патронов различного калибра правоохранители направили на исследование.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.