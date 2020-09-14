В Хмельницком задержали группировку наркоторговцев, минировавших вход в свою лабораторию

Психотропные вещества злоумышленники синтезировали в подпольной нарколаборатории, расположение которой постоянно меняли, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Хмельницком заблокировали деятельность организованной преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, организовали наркобизнес восемь местных жителей, в том числе судимые за аналогичные преступления. Психотропные вещества злоумышленники синтезировали в подпольной нарколаборатории, расположение которой постоянно меняли. Для конспирации каждые два месяца они перевозили "производство" на новое место, а вход в лабораторию минировали.

В СБУ отметили, что сырье для производства амфетамина злоумышленники закупали у поставщиков со всей Украины. Клиентов подыскивали преимущественно среди местных наркозависимых. Товар покупателям доставляли курьеры либо его сбывали через систему закладок. Ежедневно злоумышленники реализовывали до 30 доз наркотиков, а ежемесячные обороты составляли более 200 тыс. грн.

Оперативники задокументировали 11 фактов продажи наркоторговцами психотропных веществ.

Задержали участников группировки одновременно в разных частях Хмельницкого во время сбыта наркотиков. В ходе обысков по месту жительства фигурантов и в подпольной нарколаборатории правоохранители изъяли более 5 кг амфетамина, 100 литров прекурсоров, каннабис, драгоценности, деньги, мобильные с данными о наркотрафике. Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет почти 3,5 млн грн.

Организатору и двум участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручение подозрений и избрание меры пресечения другим фигурантам дела.