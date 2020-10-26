В Ивано-Франковске ликвидировали канал поставки наркотиков в СИЗО – Нацполиция

Канал поставки наркотиков в следственный изолятор Ивано-Франковска наладили двое арестантов, находящихся в статусе "смотрящих", сообщили в Нацполиции Украины.

В Ивано-Франковске правоохранители ликвидировали канал поставки наркотиков в местное СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранители установили организаторов и участников преступной группы, а также пути передачи наркотиков в следственный изолятор.

Полицейские установили, что организовали канал поставки запрещенных веществ двое сокамерников, которые являются так называемыми "смотрящими". Доставлять наркотики в СИЗО им помогали двое жителей районного центра.

По данным полиции, наркотики на территорию исправительного учреждения передавались в пакетах. Для этого фигуранты натянули металлическую нить между забором СИЗО и домом напротив.

Полученные наркотические и психотропные вещества "смотрящие" распространяли среди арестованных.

Правоохранители задержали двух злоумышленников. Всем членам преступной группировки собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.