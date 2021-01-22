В Киеве почтили память героев Небесной сотни

22 января 2014 года на Майдане в столице Украины погибли первые герои Небесной сотни – 20-летний Сергей Нигоян и 25-летний Михаил Жизневский.

В Киеве 22 января почтили память героев Небесной сотни, погибших во время расстрела Майдана. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Участники акции прошли по местам, где в 2014 году стояли основные баррикады, – от Лядских ворот на Майдане Незалежности до стадиона "Динамо" на улице Грушевского. Шествие организовала общественная организация "Семья героев Небесной сотни". Участники марша останавливались у каждого памятного знака, установленного после трагических событий, отмечено в сообщении.

22 января 2014 года в Киеве от огнестрельных ранений погибли активисты Майдана – 20-летний Сергей Нигоян и 25-летний белорус Михаил Жизневский. В лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. Получили ранения и умерли на следующей неделе в больницах Роман Сеник и Александр Бадера.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.