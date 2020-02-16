В Киевской области полицейский на пешеходном переходе сбил двух человек, один из них скончался

В полиции Киевской области отметили, что полицейский, который сбил двух пешеходов в Броварах, имел явные признаки алкогольного опьянения.

В городе Бровары Киевской области полицейский совершил ДТП, в результате которого один пешеход погиб, второй попал в больницу. Об этом 16 февраля проинформировала полиция Киевской области.

"Сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля Nissan. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество им, и совершил наезд на двух человек. После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители", – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что 28-летний пешеход скончался на месте, а 31-летнего госпитализировали.

"Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер" (измеряет уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе. – "ГОРДОН")", – подчеркнули в полиции.

По факту ДТП руководство Главного управления Нацполиции в Киевской области назначило служебное расследование.

"Позиция руководства полиции Киевской области в этом вопросе категорична – каждый полицейский, если он совершил преступление, несмотря на должности и звания, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", – заявили правоохранители.