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В Одессе полицейский на автомобиле сбил двух человек

По данным полиции, наезд на двух пешеходов их сотрудник совершил в Одессе в состоянии алкогольного опьянения.

За рулем машины находился сотрудник полиции
За рулем машины находился сотрудник полиции
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе сотрудник полиции совершил наезд на двух пешеходов, их отправили в больницу. Об этом 19 января проинформировали в полиции Одесской области.

"Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе. По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции, находясь вне службы, – сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов", – сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили, что пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения, их госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"О происшествии с участием полицейского сообщили сотрудникам Государственного бюро расследований", – отметили в полиции.

По данным УНИАН, полицейский был на иномарке с еврономерами. После совершения ДТП он якобы уехал с места происшествия, но затем вернулся.

Теги: Одесса, ДТП, полиция, алкоголь, автомобиль, Opel
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