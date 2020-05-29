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В Киевской области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на местные предприятия – Нацполиция

Злоумышленники подозреваются в совершении как минимум 11 разбойных нападений, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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В полиции отметили, что злоумышленники тщательно готовились к каждому нападению
В полиции отметили, что злоумышленники тщательно готовились к каждому нападению
Фото: npu.gov.ua

В Киевской области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на местные предприятия. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, пятеро злоумышленников во главе со своим криминальным авторитетом по кличке "Буба" нанесли ущерб предприятиям на сумму более 1 млн грн.

Для их задержания были задействованы сотрудники спецназа и бойцы КОРД.

"Злоумышленники готовились к каждому нападению тщательно, просчитывали пути отхода, выбирали территорию без камер видеонаблюдения. С помощью париков и накладных бород меняли свою внешность и каждый раз меняли транспортное средство. Фигуранты действовали по согласованной схеме: сначала нападали на охранников предприятий, связывали их, угрожали оружием, после чего из сейфов похищали наличные средства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе 18 обысков по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли большое количество оружия, гранаты, глушитель, рации, пластид, дымовые шашки, парики, кастеты, ломы, мобильные телефоны, банковские карты, наркотические вещества и деньги. Также изъяты семь автомобилей, на которых передвигались злоумышленники.

В настоящий момент все фигуранты находятся в СИЗО. Им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО
Видео: Поліція Київщини / YouTube
Теги: полиция, обыск, спецназ, правоохранители, КОРД, задержание, Нацполиция
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