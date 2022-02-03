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В "Киевстаре" произошел масштабный сбой, в компании прокомментировали

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Сбой в сети наблюдался в разных городах Украины
Сбой в сети наблюдался в разных городах Украины
Фото: ua.depositphotos.com

Утром 3 февраля в сети мобильной связи "Киевстар" произошел масштабный сбой. Абоненты не могли звонить по телефону и принимать звонки, также невозможно было проверить состояние счета, наблюдались проблемы с доступом к сайту и мобильному приложению, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сбой в сети наблюдался в разных городах Украины. Пользователи мобильного оператора сообщали, что при попытке позвонить по телефону им приходило сообщение о недостаточном количестве денег на счете, хотя средства на счете были.

В соцсетях также писали о списании средств со счетов.

В компании прокомментировали сбой в сети.

"Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов подписки могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети "Киевстар" и 466. Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис", – сообщили в "Киевстаре".

Пресс-служба отметила, что связь уже налажена, а для наиболее пострадавших абонентов предусмотрена компенсация.

"Приблизительно с 10.30 сервис звонков на другие номера сети "Киевстар" снова работает. Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически. На ваши вопросы мы будем отвечать в личных сообщениях сообщества "Киевстар" в соцсетях поочередно. Приносим свои извинения за ожидание. Мы обязательно ответим каждому", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kyivstar/posts/5136366176407151

Контекст:

Телекоммуникационная компания "Киевстар" позиционирует себя как мобильный оператор Украины №1. У компании более 26 млн абонентов мобильной связи и около 860 тыс. клиентов фиксированного интернета. Мобильная сеть охватывает все города Украины, а также более 28 тыс. сельских населенных пунктов.

Теги: Украина, Киевстар, телефоны, работа, приложение, сбой, оператор
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