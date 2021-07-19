В Мариуполе представили макет главного корпуса "Метинвест Политехники"

"На Донбассе, что именно в кооперации с другими заведениями, происходит возрождение, и именно при поддержке такого мощного инвестора, как "Метинвест", происходит такое большое хорошее событие. Я думаю, что это большой хороший пример и для наследования всех других территорий, если мы хотим развивать это государство как высокотехнологичное, высокодоходное и конкурентоспособное в будущем", – заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Первый учебный корпус "Метинвест Политехники" планируют открыть к сентябрю 2022 года. Будущий вуз уже формирует штат, разрабатывает учебные программы и привлекает международных партнеров.

"Сегодня мы переживаем перерождение металлургии, мы входим в новый цикл обновления. Металлургия должна стать более экологически чистой, углеродно-нейтральной, более автоматизированной и диджитальной. Для этого нужны люди, которые это будут делать. И вот именно "Метинвест Политехника", я уверен, даст тех людей, которые смогут реализовать эти планы, даст новый толчок экономике всей страны. И, я уверен, приведет к успеху страны в целом", – сказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.