В Мариуполе представили макет главного корпуса "Метинвест Политехники"

"На Донбассе, что именно в кооперации с другими заведениями, происходит возрождение, и именно при поддержке такого мощного инвестора, как "Метинвест", происходит такое большое хорошее событие. Я думаю, что это большой хороший пример и для наследования всех других территорий, если мы хотим развивать это государство как высокотехнологичное, высокодоходное и конкурентоспособное в будущем", – заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Первый учебный корпус "Метинвест Политехники" планируют открыть к сентябрю 2022 года. Будущий вуз уже формирует штат, разрабатывает учебные программы и привлекает международных партнеров.
"Сегодня мы переживаем перерождение металлургии, мы входим в новый цикл обновления. Металлургия должна стать более экологически чистой, углеродно-нейтральной, более автоматизированной и диджитальной. Для этого нужны люди, которые это будут делать. И вот именно "Метинвест Политехника", я уверен, даст тех людей, которые смогут реализовать эти планы, даст новый толчок экономике всей страны. И, я уверен, приведет к успеху страны в целом", – сказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.
В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тыс. м² разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук. Здание университета будет построено по самым современным технологиям из стали "Метинвеста", сообщали в пресс-службе.
В городке разместится также шестиэтажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тыс. м².
Первых студентов "Метинвест Политехника" собирается принять уже 1 сентября 2022 года.
В компании сообщали, что первый негосударственный горно-металлургический университет, основанный группой "Метинвест", откроется в Мариуполе. Это будет полноценный вуз с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.