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В Минобороны должна быть своя контрразведка – Смешко о назначении на завод в Харькове экс-милиционера, ждавшего российские танки

Президент Центра стратегических исследований и анализа Игорь Смешко перечислил ряд факторов, которые, по его мнению, могут помочь Украине развивать танкостроение.

Завод имени Малышева специализируется на производстве и ремонте бронетехники
Завод имени Малышева специализируется на производстве и ремонте бронетехники
Фото: ukroboronprom.com.ua

Министерству обороны Украины нужна собственная контрразведка. Такое мнение президент Центра стратегических исследований и анализа Игорь Смешко выразил 4 июня в Facebook.

Так он прокомментировал информацию главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, который рассказал, что начальником службы безопасности Харьковского танкового завода имени Малышева был назначен бывший полковник милиции Вадим Полях, который уехал в РФ, сотрудничал с российской милицией РФ и призывал в 2014 году ввести в Харьков "русские танки-избавители".

"Не являются ли составляющими ответа, почему наших танков нет в составе наших Вооруженных сил, наличие таких факторов, как... отсутствие в составе Министерства обороны собственной контрразведывательной службы, которая бы сделала невозможными подобные кадровые назначения на предприятиях оборонного комплекса", – написал Смешко.

В числе других факторов, которые, по его мнению, мешают развитию танкового вооружения, эксперт назвал следующее:

  • отсутствие Военной доктрины Украины, с учетом ее внеблокового статуса, и существование главной военной угрозы от второго ядерного государства мира;
  • отсутствие Стратегического решения по композиции видов и родов войск Вооруженных сил Украины и государственной программы их перевооружения для отражения этой угрозы в оборонительной операции;
  • отсутствие в высшем руководстве государственных органов Украины, прежде всего в Совете национальной безопасности и обороны, опытных генералов и офицеров с академическим военным образованием и опытом высшего военного управления, а также признанных специалистов и ученых в сфере оборонного производства.
https://www.facebook.com/vajnyi/videos/3907409025999360/

Государственное предприятие "Завод имени Малышева" специализируется на выпуске и модернизации легкой и тяжелой бронетехники для нужд Минобороны Украины и иностранных заказчиков.

Теги: Харьков, Игорь Смешко, танки, оборона, контрразведка, бронетехника, Минобороны
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