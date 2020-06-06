В Минобороны должна быть своя контрразведка – Смешко о назначении на завод в Харькове экс-милиционера, ждавшего российские танки

Президент Центра стратегических исследований и анализа Игорь Смешко перечислил ряд факторов, которые, по его мнению, могут помочь Украине развивать танкостроение.

Министерству обороны Украины нужна собственная контрразведка. Такое мнение президент Центра стратегических исследований и анализа Игорь Смешко выразил 4 июня в Facebook.

Так он прокомментировал информацию главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, который рассказал, что начальником службы безопасности Харьковского танкового завода имени Малышева был назначен бывший полковник милиции Вадим Полях, который уехал в РФ, сотрудничал с российской милицией РФ и призывал в 2014 году ввести в Харьков "русские танки-избавители".

"Не являются ли составляющими ответа, почему наших танков нет в составе наших Вооруженных сил, наличие таких факторов, как... отсутствие в составе Министерства обороны собственной контрразведывательной службы, которая бы сделала невозможными подобные кадровые назначения на предприятиях оборонного комплекса", – написал Смешко.

В числе других факторов, которые, по его мнению, мешают развитию танкового вооружения, эксперт назвал следующее:

отсутствие Военной доктрины Украины, с учетом ее внеблокового статуса, и существование главной военной угрозы от второго ядерного государства мира;

отсутствие Стратегического решения по композиции видов и родов войск Вооруженных сил Украины и государственной программы их перевооружения для отражения этой угрозы в оборонительной операции;

отсутствие в высшем руководстве государственных органов Украины, прежде всего в Совете национальной безопасности и обороны, опытных генералов и офицеров с академическим военным образованием и опытом высшего военного управления, а также признанных специалистов и ученых в сфере оборонного производства.

Государственное предприятие "Завод имени Малышева" специализируется на выпуске и модернизации легкой и тяжелой бронетехники для нужд Минобороны Украины и иностранных заказчиков.