В Минобороны должна быть своя контрразведка – Смешко о назначении на завод в Харькове экс-милиционера, ждавшего российские танки

Министерству обороны Украины нужна собственная контрразведка. Такое мнение президент Центра стратегических исследований и анализа Игорь Смешко выразил 4 июня в Facebook.
Так он прокомментировал информацию главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, который рассказал, что начальником службы безопасности Харьковского танкового завода имени Малышева был назначен бывший полковник милиции Вадим Полях, который уехал в РФ, сотрудничал с российской милицией РФ и призывал в 2014 году ввести в Харьков "русские танки-избавители".
"Не являются ли составляющими ответа, почему наших танков нет в составе наших Вооруженных сил, наличие таких факторов, как... отсутствие в составе Министерства обороны собственной контрразведывательной службы, которая бы сделала невозможными подобные кадровые назначения на предприятиях оборонного комплекса", – написал Смешко.
В числе других факторов, которые, по его мнению, мешают развитию танкового вооружения, эксперт назвал следующее:
Государственное предприятие "Завод имени Малышева" специализируется на выпуске и модернизации легкой и тяжелой бронетехники для нужд Минобороны Украины и иностранных заказчиков.