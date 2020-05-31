Бутусов сообщил, что завод Малышева взял на работу экс-милиционера, который ждал русские танки в Харькове

Генеральный директор харьковского завода имени Малышева 29 мая уволил директора по безопасности Вадима Поляха после того, как журналист Юрий Бутусов обнародовал ранее неизвестную информацию о контактах Поляха с РФ.

Начальником службы безопасности харьковского танкового завода имени Малышева был назначен бывший полковник милиции Вадим Полях, который уехал в РФ, сотрудничал с милицией РФ и призывал в 2014 году ввести в Харьков "русские танки-избавители". Об этом на своей странице в Facebook 29 мая написал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"В одном из российских блогов, который ведут в интересах российских спецслужб сотрудники Центра анализа стратегий и технологий о ситуации в Украине, было выложено интервью с Вадимом Поляхом – беженцем из Украины российскому изданию "Орел-регион", которое, судя по дате, было опубликовано 7 мая 2014 года. Интервью является полностью украинофобским, в русле российской пропаганды, там много выдающихся цитат, ожидание российских танков в Украине, рассказы про страшных нацистов и о том, что 90% в Харькове ждут Россию. Главное, что Полях заявляет, что получает вид на жительство в РФ, что собирается забрать в Россию семью и получить работу в управлении МВД Орловской области РФ", – рассказал Бутусов.

Он обратил внимание, что два месяца назад Полях был назначен главой безопасности харьковского бронетанкового завода имени Малышева – прошел спецпроверку и получил доступ к гостайне.

Журналист сказал, что обратился к руководству "Укроборонпрома", где ему сказали, что Поляха уволили после получения новых данных. Все материалы по нему передали в департамент контрразведки Службы безопасности Украины.

"По данным "Цензор.НЕТ", информацию о пребывании в РФ и контактах с россиянами Полях скрыл при прохождении проверки. Почему он был так уверен, что никто не проверит Google, и почему эту статью не нашли в интернете руководство концерна, Служба безопасности "Укроборонпрома" и Харьковская СБУ? Получается, что в этих структурах за подбор кадров отвечают не умеющие пользоваться интернетом люди, а полиграфолог не смог выявить ключевые факты при проверке. То есть система проверки неэффективна вообще и требуют пересмотра и другие кадровые назначения", – отметил Бутусов.

По его словам, Полях вряд ли был российским резидентом, однако наверняка мог иметь несанкционированные контакты с Россией и быть источником утечки гостайны с военного завода.

Пресс-служба "Укроборонпрома" подтвердила факт увольнения Поляха. Там подчеркнули, что это произошло после публикации Бутусова.

В марте – апреле 2014 года в центре Харькова проходили митинги сторонников Евромайдана и пророссийских активистов. Ситуация в Харькове обострилась 6 апреля, когда пророссийские активисты на некоторое время захватили облгосадминистрацию.

7 апреля 2014 года сепаратисты объявили о создании "Харьковской народной республики".

8 апреля спецподразделение "Ягуар" провело операцию по освобождению здания ОГА от сепаратистов. За 17 минут были задержаны 74 человека, заявлял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.