В некоторых регионах Украины нужно усилить карантин – ВОЗ

На Львов, Львовскую область, Черновцы, Закарпатье и Ровно приходится половина всех новых случаев COVID-19, отметил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом Фото: EPA

Украина готова ослаблять карантин на национальном уровне, но в отдельных регионах ограничительные меры должны усиливаться. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

"Вчера смотрел статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ровно, отвечают за половину всех случаев. То есть на национальном уровне мы можем ослаблять карантин, но в таких регионах эти меры должны быть усилены. Есть потребность в местной адаптации. В некоторых областях карантинные меры были более суровые, чем в Киеве", – отметил он.

Хабихт подчеркнул важность того, чтобы в областях не было роста количества зараженных.

"Мы должны ослаблять карантин, тщательно контролировать ситуацию, но, как мы видели в других странах, ситуация может выйти из-под контроля, и, возможно, придется вернуться к предыдущим мероприятиям", – добавил он.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264, из них скончалось 1456 человек, вылечилось – 29 769 больных.