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В Николаевке и Райгородке люди получили продуктовые наборы и таблетки для очищения воды от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Жители Николаевки и Райгородка Донецкой области получили почти 2500 продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова, сообщили 19 марта в пресс-службе Фонда.

"В каждом наборе не только самые необходимые продукты питания, которые можно хранить долго, но и таблетки. Они способны очистить около 30 литров воды и сделать ее пригодной для употребления. За время полномасштабного вторжения Фонд Рината Ахметова передал 10 тысяч наборов с таблетками", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тысяч наборов.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.

Теги: Донецкая область, СКМ, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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