В одесской мэрии случилась вспышка COVID-19 – СМИ

У двух чиновников одесской мэрии подтвердили COVID-19, сообщает "Думская".

По состоянию на 3 августа общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 73 158 Фото: depositphotos.com

Диагноз COVID-19 подтвердили у заместителя одесского городского головы Павла Вугельмана. Об этом 3 августа сообщает "Думская", ссылаясь на источники в мэрии.

В издании напомнили, что утром стало известно о COVID-19 у и.о. вице-мэра Одессы Дмитрия Жемана. У вице-мэра Светланы Бедреги, у которой тоже подозревали заболевание, инфекцию не подтвердили.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 августа общее число подтвержденных случаев в Украине достигло 73 158, 1738 человек скончались, 39 876 пациентов выздоровели. Продолжает болеть 31 544 человека.

Всего коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.