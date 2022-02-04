В Одесскую область прибыли новые французские вертолеты для пограничников

На базе одесской эскадрильи для вертолетов построены новая площадка со светотехническим оборудованием и ангар. 15 военнослужащих эскадрильи прошли курсы повышения квалификации для управления вертолетами.

"Вертолеты Airbus Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг границы в том числе в инфракрасном свете. Оборудование позволяет не только вести съемку видео в высоком качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его", – сообщили в ГПСУ.

Дальность полета новых вертолетов без дозаправки превышает 500 км, крейсерская скорость – 220 км/ч. Airbus Н125 в пять раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с вертолетами Ми-8.