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В Одесскую область прибыли новые французские вертолеты для пограничников

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Вертолеты Airbus H125 экономичнее и маневреннее Ми-8, отметили в ГПСУ
Вертолеты Airbus H125 экономичнее и маневреннее Ми-8, отметили в ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

Отдельная Одесская авиационная эскадрилья 4 февраля пополнилась тремя вертолетами французской компании Airbus H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На базе одесской эскадрильи для вертолетов построены новая площадка со светотехническим оборудованием и ангар. 15 военнослужащих эскадрильи прошли курсы повышения квалификации для управления вертолетами.

"Вертолеты Airbus Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг границы в том числе в инфракрасном свете. Оборудование позволяет не только вести съемку видео в высоком качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его", – сообщили в ГПСУ.

Дальность полета новых вертолетов без дозаправки превышает 500 км, крейсерская скорость – 220 км/ч. Airbus Н125 в пять раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с вертолетами Ми-8.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/515393439870456/

Контекст:

В 2018 году Украина и Франция заключили договор о поставках более 50 вертолетов Airbus Helicopters. По данным МВД, их стоимость составляла около €551 млн. Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Вертолеты будут обеспечивать реализацию двух проектов – "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности". Об этом сообщил 16 декабря этого года министр внутренних дел Денис Монастырский.

Первую аэромедицинскую эвакуацию в Украине провели, как сообщал Минздрав, в феврале 2019 года.

В марте 2021 года Кабмин Украины одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации. Сообщалось, что в апреле пилотный проект системы внедрят во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, а с 1 мая – в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

В сентябре министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал планы оборудовать вертолетными площадками все областные больницы в Украине в 2022–2023 годах.

Теги: МВД, Украина, Франция, Госпогранслужба, вертолет, ГПСУ, Airbus
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