В Офисе генпрокурора обсудили шаги по привлечению к ответственности виновных в Иловайской трагедии

По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины привлечены к уголовной ответственности 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Расследование военных преступлений в Иловайске в августе 2014 года является важным и приоритетным направлением в работе прокуратуры и органов досудебного расследования. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 27 августа.

В Офисе генпрокурора состоялась встреча под председательством заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова по расследованию трагических событий в районе Иловайска. Участники обсудили состояние досудебного расследования в уголовном производстве, сложности, возникающие при осуществлении полномочий следователя и прокурора в нем, а также приоритетные направления работы, сказано в сообщении.

"Также акцентировали внимание на необходимости концентрации усилий на установлении, предоставлении оценки и привлечении к ответственности должностных лиц Российской Федерации за совершение военных преступлений, в том числе применение запрещенных международными договорами средств и методов ведения войны", – сообщили в пресс-службе.

По информации Офиса генпрокурора, по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины привлечены к уголовной ответственности за совершение этих преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Они объявлены в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, из них трое военнослужащих ВС РФ.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

21 августа Офис генерального прокурора Украины передал Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге доказательства совершения Россией военных преступлений в Иловайске в августе 2014 года.