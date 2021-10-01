"Снова осень". В полиции напомнили, что с начала октября водители должны включать ближний свет за городом

Свет надо включать на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов Фото: depositphotos.com

"Да-да, не заметили, как снова осень, и начинает действовать обязательное к исполнению требование ПДД – с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар", – говорится в сообщении.

Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Правоохранители подчеркнули, что такие правила помогут обезопасить водителя и других участников дорожного движения и уменьшат риск попасть в ДТП.

"Световой день становится короче, а в осенне-зимний период дождей, туманов и снегопадов часто возникает недостаточная видимость на дороге", – отметили в полиции.