В Польше более 20 украинцев отравились в центре для беженцев

Симптомы отравления появились у людей в пятницу вечером. Всего отравились 23 человека, среди которых восемь взрослых и 15 детей. Были госпитализированы 14 человек, из них четверо покинули больницу на следующий день.

"Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", – рассказал директор больницы в городе Ныса Норберт Крайчи.

Отмечается, что отравление может иметь вирусный характер, поскольку у одного из госпитализированных обнаружили симптомы норовируса. Санитарная инспекция не выявила нарушений в пищеблоке центра.

Глава Опольского воеводства рассказал, что образцы еды, из-за которой могли отравиться украинцы, уже передали в санитарную инспекцию.