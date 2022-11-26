Моравецкий: Европа слишком поздно увидела угрозу РФ для Украины. Сейчас нельзя медлить с помощью

"Могу сказать, что в этой войне, которую развязала Россия против Украины, может быть лишь один результат: или Украина победит, или вся Европа погибнет. К сожалению, Европа очень поздно увидела угрозу, которую представляет Россия для Украины. Поэтому нам нельзя сейчас медлить с помощью, которую мы должны предоставить Украине", – заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что война завершится, когда от российской оккупации будет освобождена вся территория Украины.

"Польша поддерживает Украину на международной арене, потому что мы – на стороне свободы. Польша и, я уверен, Литва тоже будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – резюмировал Моравецкий.