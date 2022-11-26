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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Моравецкий: Европа слишком поздно увидела угрозу РФ для Украины. Сейчас нельзя медлить с помощью

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Моравецкий: Польша будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Моравецкий: Польша будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Фото: Kancelaria Premiera / Twitter

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что в случае, если Украина не победит в войне с Россией, это будет означать поражение всей Европы. Об этом он заявил 26 ноября на брифинге в Киеве по итогам встречи "Люблинского треугольника", трансляция велась на YouTube-канале Кабмина Украины.

"Могу сказать, что в этой войне, которую развязала Россия против Украины, может быть лишь один результат: или Украина победит, или вся Европа погибнет. К сожалению, Европа очень поздно увидела угрозу, которую представляет Россия для Украины. Поэтому нам нельзя сейчас медлить с помощью, которую мы должны предоставить Украине", – заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что война завершится, когда от российской оккупации будет освобождена вся территория Украины.

"Польша поддерживает Украину на международной арене, потому что мы – на стороне свободы. Польша и, я уверен, Литва тоже будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – резюмировал Моравецкий.

Контекст:

Моравецкий, а также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сегодня в Киеве провели вторую встречу "Люблинского треугольника" на уровне глав правительств.

По итогам встречи они выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество "определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Литва, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните, встреча
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