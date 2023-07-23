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В Полтаве открыли первый модульный городок для переселенцев – Лунин

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Обустройство модульного городка состоялось в рамках проекта "Под безопасной крышей"
Обустройство модульного городка состоялось в рамках проекта "Под безопасной крышей"
Фото: poda.gov.ua

В Полтаве открыли новый модульный городок для переселенцев, первые 80 жителей, среди которых люди старшего возраста, дети и люди с инвалидностью, уже заселились. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, пишет сайт Полтавской областной военной администрации.

"Модульный городок в Полтаве – уже с жителями. Вместе с вице-премьер-министром Ириной Верещук пообщались с семьями, которые остановились на Полтавщине, и проверили готовность всех модулей. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания: мебель, техника, кухня, санузел. Для семей с детьми обустроили детские площадки. Также есть спортивная площадка, беседки для отдыха. Территория, где расположен наш модульный городок, ограждена, есть отдельный заезд, парковка, охрана и видеонаблюдение. Рядом расположены магазины, остановка общественного транспорта, в пешей доступности – школа и детский сад", – рассказал Лунин.

Общее количество модулей – 240: это шесть зданий по 40 модульных блоков, городок рассчитан на 528 человек.

"Открываем модульный городок для внутренне перемещенных лиц. Это пример системного подхода, который дает результат: международного сотрудничества, областных, местных и центральных властей. Полтавщина – образцовый регион во взаимодействии с внутренне перемещенными лицами. По положительным отзывам Полтавская область и полтавчане – в тройке лидеров. Люди говорят, что очень тепло и искренне принимают их здесь. Это помогает им интегрироваться и приближает победу", – отметила Верещук.

По словам Лунина, область подготовила площадки для установки городка, а также подвела воду, свет, обустроила территорию, установила освещение, кондиционирование, генераторы резервного питания. Сами же модули предоставили британские и польские партнеры как гуманитарную помощь.

"Полтавщина стала уютным домом вынужденных переселенцев. Область создала все условия, чтобы люди, переехавшие с фронтовых территорий, чувствовали себя максимально комфортно. Сотни тысяч тонн гуманитарной помощи, концерты, экскурсии, мастер-классы – все это доступно нашим переселенцам. Для нас приоритетные вопросы – обеспечение переселенцев комфортным жильем, а детей – качественным образованием в офлайн-формате", – резюмировал начальник Полтавской ОВА.

Обустройство модульного городка состоялось в рамках проекта "Под безопасной крышей", реализация которого обеспечена Фондом международной солидарности Польши при финансовой поддержке правительства Великобритании. Часть бытовой техники предоставили партнеры – Международная организация по миграции, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Общество Красного Креста Украины.

Теги: Полтава, помощь, переселенцы, Ирина Верещук, Дмитрий Лунин
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