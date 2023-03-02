Суд приговорил мэра Полтавы Мамая к пяти годам условно по делу о домработницах за счет горбюджета

Мамай признал свою вину в ходе судебного процесса.
"Назначить Мамаю Александру Федоровичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационных, распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на один год. Освободить от отбывания основного наказания, установив испытательный срок один год" , – сказал судья.
Издание "Полтавщина" отмечает, что фигурантами дела являются также глава "Института развития города" Татьяна Татарина, бухгалтер предприятия Оксана Шпинева, они, как установило следствие, с нарушениями зачислили в штат "домохозяек-урбанисток" Валентину Крапивную и Ольгу Кубай, которые "в реальности исполняли обязанности домработниц" по двум адресам Мамая.
"Как впоследствии установило следствие, в течение января 2021-го – марта 2022-го фиктивные работницы коммунальной организации получили из бюджета зарплату на общую сумму почти 572 тыс. грн", – объяснили журналисты.
Прокурор уведомил ВАКС, что Мамай возместил причиненный бюджету ущерб и "обязался перечислить на нужды ВСУ 2 млн грн".
Мамай был мэром Полтавы в 2010–2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы. Политик неоднократно попадал в скандалы.
4 декабря 2021 года в эфире телеканала "Наш" Мамай заявил, что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. "Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия", – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. "Очень жаль, что идет брат на брата", – добавил он.
После этого Мамай попал в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов".
22 декабря 2021 года депутаты Полтавского городского совета пытались отправить Мамая в отставку, но для этого не хватило шести голосов.
29 декабря 2022 года правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении Вооруженных сил Украины. По данным Офиса генерального прокурора, чиновник на брифинге 15 декабря несанкционированно распространял информацию о дислокации подразделений ВСУ.
В СБУ уточнили, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами".
1 марта 2023 года обвинительный акт относительно Мамая был отправлен в суд, сообщала прокуратура Полтавской области.