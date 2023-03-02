Суд приговорил мэра Полтавы Мамая к пяти годам условно по делу о домработницах за счет горбюджета

Мамай признал свою вину в ходе судебного процесса.

"Назначить Мамаю Александру Федоровичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационных, распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на один год. Освободить от отбывания основного наказания, установив испытательный срок один год" , – сказал судья.

Издание "Полтавщина" отмечает, что фигурантами дела являются также глава "Института развития города" Татьяна Татарина, бухгалтер предприятия Оксана Шпинева, они, как установило следствие, с нарушениями зачислили в штат "домохозяек-урбанисток" Валентину Крапивную и Ольгу Кубай, которые "в реальности исполняли обязанности домработниц" по двум адресам Мамая.

"Как впоследствии установило следствие, в течение января 2021-го – марта 2022-го фиктивные работницы коммунальной организации получили из бюджета зарплату на общую сумму почти 572 тыс. грн", – объяснили журналисты.

Прокурор уведомил ВАКС, что Мамай возместил причиненный бюджету ущерб и "обязался перечислить на нужды ВСУ 2 млн грн".