Суд отказал в аресте мэра Полтавы, подозреваемого в разглашении информации о размещении ВСУ

"По результатам рассмотрения данного ходатайства суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александру Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

В суде опровергли информацию о том, что для Мамая якобы избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В суде подчеркнули, что никаких мер пресечения к Мамаю не применялось.

29 декабря правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении Вооруженных сил Украины. По данным Офиса генерального прокурора, чиновник на брифинге 15 декабря несанкционированно распространял информацию о дислокации подразделений ВСУ.

В СБУ уточнили, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами".