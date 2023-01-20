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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд отказал в аресте мэра Полтавы, подозреваемого в разглашении информации о размещении ВСУ

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Мамаю не избрали никакой меры пресечения
Мамаю не избрали никакой меры пресечения
Фото: Олександр Мамай / Facebook

Киевский районный суд Полтавы провел закрытое судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения мэру Полтавы Александру Мамаю. В его аресте отказано, сообщает пресс-служба суда 20 января.

"По результатам рассмотрения данного ходатайства суд принял решение об отказе в применении к Мамаю Александру Федоровичу меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

В суде опровергли информацию о том, что для Мамая якобы избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В суде подчеркнули, что никаких мер пресечения к Мамаю не применялось.

29 декабря правоохранители сообщили Мамаю о подозрении в распространении сведений о размещении Вооруженных сил Украины. По данным Офиса генерального прокурора, чиновник на брифинге 15 декабря несанкционированно распространял информацию о дислокации подразделений ВСУ.

В СБУ уточнили, что эти сведения "не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами".

Контекст:

Мамай был мэром Полтавы в 2010–2018 годах, в 2020-м он снова выиграл выборы. Политик неоднократно попадал в скандалы.

4 декабря 2021 года в эфире телеканала "Наш" Мамай заявил, что на Донбассе друг с другом воюют США и Россия. "Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия", – сказал мэр. Мамай также выразил сожаление из-за того, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. "Очень жаль, что идет брат на брата", – добавил он.

После этого Мамай попал в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов".

22 декабря депутаты Полтавского городского совета пытались отправить Мамая в отставку, но для этого не хватило шести голосов.

Теги: Полтава, Александр Мамай, правоохранители, ВСУ, война России против Украины, подозрение, суд
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