В Ровенской области на 93-м году жизни скончалась связная УПА Погонюк

"На 93-м году жизни умерла здолбуновчанка Любовь Максимовна Погонюк (Поддубная). Любовь Максимовна родилась в 1930 году в деревне Кунин. 14-летней стала связной УПА. Впоследствии ее арестовали. Пытали, содержали в бесчеловечных условиях тюрьмы. А потом – отправили в многолетнюю ссылку в Магадан", – написал он.

Сухляк отметил, что в 2022 году, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, Погонюк отдала свое зеленое платье, сшитое в ссылке, как материал для изготовления маскировочных сеток для украинских военных. Это платье передали в музей.