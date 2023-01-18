В возрасте 100 лет скончался сотенный УПА, Герой Украины Симчич

"Сегодня отошел в вечность сотенный УПА, легендарный Кривонос, наш земляк Мирослав Симчич. 5 января этого года он отметил свой 100-летний юбилей. За свою долгую жизнь Мирослав Симчич пережил более 32 лет концлагерей. Однако его не сломали жестокие пытки. Свой жизненный путь он посвятил борьбе за независимость Украины", – написала она.

В 2021 году Верховная Рада проголосовала за предоставление Симчичу звания Героя Украины. Соответствующее обращение к президенту поддержали 238 депутатов.

14 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Симчичу звание Герой Украины.

Контекст:

Симчич (позывной Кривонос) родился в 1923 году в селе Выжний Березов (сейчас – Косовский района Ивано-Франковской области). В УПА служил в 1943–1948 годах.

В январе 1945 года Симчич принимал участие в боях за Космач Ивано-Франковской области, в которых, по словам самого сотенного УПА, погибло 450 энкавэдэшников, в том числе командир дивизии генерал-майор Сергей Дергачев. Воспоминания Симчича опубликованы на сайте виртуального музея "Диссидентское движение в Украине".

"Космач в то время был выпадной базой нашего отряда Коломыйского округа. Большевики называли это село "бандеровской столицей". Мы туда приходили на отдых, на доукомплектование людьми, оружием, продовольствием... [Большевики] еще осенью [1944 года], когда была разграблена Коломыя, угрожали нам, что придут на рождественские праздники вместе с нами "праздновать". То есть придут нас там ликвидировать. К этому мы были подготовлены", – рассказывал Симчич.

Большевики пришли в этот район немного позже – в середине января 1945-го. По словам Симчича, чтобы не подвергать село опасности, УПА отступила.

"Там было полно наших войск, но мы не захотели принимать бой в селе, чтобы село не горело. Отступили из села. На окраины Космача, в лесную местность, большевики зашли триумфально: они надеялись, что будет им сопротивление, а тут никакого сопротивления нет. Чуть-чуть расслабились – и начал Ванька гулять: грабить людей, насиловать женщин и так далее. Что они умели делать – это не надо рассказывать, это все знают. Когда большевики расслабились, наши части окружили Космач и начали их бить", – вспомнил Симчич.

В боях за Космач он получил тяжелое пулевое ранение руки.

В 1948 году во время облавы Симчича задержали. Командира УПА приговорили к 25 годам лишения свободы за участие в деятельности УПА, а затем – к такому же сроку за "участие в националистической группировке". Симчич отсидел в советских лагерях 32 года и шесть месяцев и был освобожден в 1985 году. Только в 2017 году суд его реабилитировал, напоминала "АрміяInform".

Симчич жил в Коломые. Проект "Локальная история" напоминал в Facebook, что он – единственный повстанец, которому установили прижизненный памятник – в Коломые в 2008 году.