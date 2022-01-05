В Ровенской области торжественно открыли школьный туалет за 4 млн грн. Фото

Информацию об открытии туалета опубликовали на Facebook-странице Тишицкого лицея, однако после огласки пост с фотографиями исчез. Сохранившиеся фото и скриншоты сообщения опубликовало "Радио Трек".

Открытие туалета на Facebook-странице учебного заведения назвали "долгожданным событием".

"Долгожданное событие состоялось в стенах Тишицкого лицея. Здесь открыт внутренний туалет. Более 470 человек лицея – участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу. Ведь мы все понимаем сверхважность сохранения здоровья наших детей", – говорится в сообщении.

В нем также выразили "особую благодарность" городскому голове Березновской объединенной территориальной общины (ОТО) Руслану Пилипчуку, местному депутату Александру Галагузу и бывшему директору лицея Ольге Дячук.

Скриншот: radiotrek.rv.ua

Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская в комментарии "Радио Трек" подчеркнула, что в Тишицком лицее до сих пор не было внутреннего туалета, именно поэтому его открытие стало "веским событием".

"Что могу сказать: умели готовить, но не умели подавать. Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезанием лент – это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской общине, где до сих пор не было внутреннего туалета. Может, поэтому люди воспринимают это как весомое событие", – сказала она.



По словам чиновницы, на достройку туалета, который строили с 2019 года, было потрачено почти 1,5 млн грн из госбюджета и около 2,5 млн грн из бюджета Березновской ОТГ.

По просьбе "Радио Трек" в областном департаменте образования и науки предоставили фото, как выглядит внутри торжественно открытый туалет.

Фото: radiotrek.rv.ua

Фото: radiotrek.rv.ua