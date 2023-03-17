В Селидово Донецкой области продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"Фонд Рината Ахметова отправил в Селидово и Новогродовку машины с почти 5,5 тыс. продовольственных наборов на борту. С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тыс. наборов", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.