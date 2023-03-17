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ОБЩЕСТВО

В Селидово Донецкой области продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

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Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Несмотря на опасность и регулярные вражеские обстрелы Донбасса, мобильные бригады Фонда Рината Ахметова продолжают передавать людям продуктовую помощь. Наборы с мукой, крупами, сахаром, солью, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом и печеньем получают жители городка Селидово, сообщили 17 марта в пресс-службе Фонда.

"Фонд Рината Ахметова отправил в Селидово и Новогродовку машины с почти 5,5 тыс. продовольственных наборов на борту. С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тыс. наборов", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, продукты, Новогродовка, помощь, Фонд Рината Ахметова, Селидово
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