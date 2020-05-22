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В СНБО разработали комплекс мероприятий по усилению кибербезопасности Украины

В Совете национальной безопасности и обороны Украины разработали комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов и усиление защиты персональных данных граждан от утечек.

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СНБО: Последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что разработан комплекс мероприятий для усиления защиты персональных данных граждан от утечек. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"В условиях активизации против нашего государства деятельности иностранных спецслужб, в частности, разведывательных органов Российской Федерации, усиление киберзащиты государственных информационных ресурсов и защита персональных данных граждан Украины от утечек стали приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что в Украине существует потребность в усилении киберзащиты государственных ресурсов и персональных данных украинцев.

"Важным в этом процессе является безотлагательное информирование Национального координационного центра кибербезопасности об обнаруженных фактах кибератак и киберинцидентов на информационные системы государственных органов, объектов критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества", – подчеркнул Данилов.

По его словам, в 2020 году Национальный координационный центр кибербезопасности успешно локализовал ряд кибератак на государственные информационные ресурсы. 

"По результатам заседания Национального координационного центра кибербезопасности был разработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов, усиление защиты персональных данных граждан от утечек, а также повышение эффективности взаимодействия между субъектами обеспечения кибербезопасности и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности", – подытожил Данилов.

В 2019 году было зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины.

Теги: Россия, Украина, СНБО, угрозы, оборона, политика, спецслужбы, украинцы, безопасность, кибератака, кибербезопасность, Алексей Данилов
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