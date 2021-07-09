В "Стоп коррупции" заявили, что зарегистрировать СМИ и получить право на травматическое оружие можно за 12 дней

Роман Бочкала: Я был удивлен, что это такие огромные цифры – тысячи людей получали эти средства Фото: Інститут громадянської освіти імені Сергія Рябова / Facebook

Водитель организации подал документы в Министерство юстиции и получил свидетельство о регистрации средства массовой информации. Никаких нарушений закона при этом не было, подчеркивают авторы эксперимента, но такие пробелы в законодательстве, при которых любой может стать "СМИ" и выдавать удостоверения "журналистам", дают возможность для мошенничества.

Военный журналист, соучредитель общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала отметил, что в Украине тысячи людей получают право на оружие на таких основаниях.

"Уже много уволенных, уже есть подозрения на тех или иных сотрудников полиции, которые этим занимались, я был удивлен, что это такие огромные цифры – тысячи людей получали эти средства. Это не шутка, и сегодня мы увидели, как легко можно оформить средство массовой информации. В отличие от многих развитых демократических стран, Министерство юстиции даже не просматривает эти документы и выдает удостоверения даже в тех случаях, когда люди не профессиональные", – сказал он в комментарии программе.