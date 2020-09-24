В Сумах неизвестные похитили полковника ВСУ

По данным правоохранителей, похищенного в Сумах военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В ночь на четверг 24 сентября в Сумах неизвестные похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, шестеро неизвестных в балаклавах с оружием перелезли через забор и проникли на территорию Сумского национального аграрного университета.

"Сторожу представились сотрудниками СБУ, после чего зашли в комнату общежития по месту жительства командира воинской части А7045 ВСУ полковника Полоуса, 1975 года рождения", – говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Сейчас введен план "Перехват".

Пресс-секретарь Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких уточнил Общественному, что инцидент произошел около 2.00.

Представитель управления Службы безопасности в Сумской области Алеся Рапута сообщила журналистам, что СБУ не имеет к этому происшествию никакого отношения.

Заместитель военного прокурора Сумского гарнизона Иван Парфенов сказал Общественному, что военная прокуратура никаких оперативных действий, связанных с задержанием военнослужащего, не проводила.

По данным "Вестей", Полоус является главой городского военкомата. В 2017–2018 годах он участвовал в операции Объединенных сил как командир поискового отделения группы "Эвакуация 200" и занимался поиском, транспортировкой тел погибших военнослужащих.