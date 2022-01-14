В телевизионной сети Т2 появились свободные каналы еще для четырех телекомпаний

Для определения, кто будет вещать на четырех каналах, нужно провести конкурс, сообщили в "Зеонбуд" Фото: depositphotos.com

"С целью обеспечения информационной безопасности, противодействия внешнему негативному информационному влиянию и распространения объективной информации на территории Украины компания "Зеонбуд" выполнила модернизацию собственных цифровых телесетей МХ-2, МХ-3, МХ-5, в частности создало свободные каналы вещания для четырех дополнительных общенациональных телерадиоорганизаций". Учитывая, что в соответствии с ч. 7 ст. 23 ЗУ "О телевидении и радиовещании" многоканальное вещание с использованием радиочастотного ресурса осуществляется на основании конкурса, компания "Зеонбуд" обратилась с заявлением к Национальному совету выполнить норму закона и объявить конкурс на получение лицензий на вещание на свободных каналах многоканальных телесетей МХ-2, МХ-3, МХ-5 "Зеонбуд", – цитирует агентство сообщение "Зеонбуд".