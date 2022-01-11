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В Беларуси прекращено вещание пяти иностранных телеканалов

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Связано прекращение вещания телеканалов с истечением срока действия разрешений
Связано прекращение вещания телеканалов с истечением срока действия разрешений
Фото: depositphotos.com

Из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси исключены телеканалы Ultra 4K Extreme, "Телеканал Деда Мороза", Bridge TV Classic, Bridge TV Dance и "Твой дом – твоими руками". Об этом 10 января сообщило министерство информации страны.

Связано это с истечением срока действия ранее выданных министерством разрешений на вещание на территории Беларуси. В министерстве отметили, что за получением новых разрешений уполномоченные на то лица в ведомство не обращались.
Контекст:

Прекращение трансляции зарубежных телеканалов, а также закрытие оппозиционных сайтов происходит в Беларуси не впервые. В апреле 2021 года было принято решение о прекращении трансляции в республике телеканала Euronews. В мае после обысков были задержаны 13 сотрудников оппозиционного портала TUT.BY.

В июле белорусские власти приняли решение закрыть корреспондентский пункт "Еврорадио" в Минске. В том же месяце в стране запретили вещание украинских каналов UA и "Квартал TV".

Также в июле 2021 года в Беларуси закрыли сайт оппозиционной газеты "Наша Ніва", а его главного редактора Егора Марциновича задержали.

Теги: СМИ, телевидение, Беларусь, российские телеканалы
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