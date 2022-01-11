В Беларуси прекращено вещание пяти иностранных телеканалов

Контекст:

Прекращение трансляции зарубежных телеканалов, а также закрытие оппозиционных сайтов происходит в Беларуси не впервые. В апреле 2021 года было принято решение о прекращении трансляции в республике телеканала Euronews. В мае после обысков были задержаны 13 сотрудников оппозиционного портала TUT.BY.

В июле белорусские власти приняли решение закрыть корреспондентский пункт "Еврорадио" в Минске. В том же месяце в стране запретили вещание украинских каналов UA и "Квартал TV".

Также в июле 2021 года в Беларуси закрыли сайт оппозиционной газеты "Наша Ніва", а его главного редактора Егора Марциновича задержали.