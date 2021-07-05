В Беларуси закрыли корреспондентский пункт "Еврорадио"

В своем ответном заявлении "Еврорадио" напомнило, что работает в Беларуси уже 11 лет. Закрытие корпункта журналисты связывают с недавними санкциями ЕС против Беларуси.

Сайт euroradio.fm закрыт с лета, а начиная с осени корреспонденты СМИ не могут получить аккредитацию в МИД Беларуси. Однако в "Еврорадио" уверяют, что это не повлияет на их работу.