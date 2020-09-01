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В Украине 22 тыс. пациентов с хроническими психическими заболеваниями – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о недофинансировании некоторых психиатрических больниц до 70%.

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Степанов отметил, что психически больные не могут себя обслуживать
Степанов отметил, что психически больные не могут себя обслуживать
Фото: moz.gov.ua

В Украине тысячи больных с психическими заболеваниями, которых "некуда выписывать". Об этом 31 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Есть 22 тыс. больных хроническими психическими заболеваниями... Эти люди часто просто потеряли социальные связи. Они не способны себя обслуживать, не способны жить в обычном мире, и их некуда выписывать", – сказал он.

По словам министра, учреждениям, которые занимаются такими пациентами, не хватает средств.

"Недофинансирование специализированных психиатрических больниц по сравнению с прошлым годом было сверхкритичным. В некоторых – дефицит минус 70%", – отметил Степанов.

Он прогнозирует, что в 2021 году психиатрические больницы и противотуберкулезные службы будут финансироваться по отдельной программе, "потому что есть соответствующая специфичность".

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.

С 1 апреля в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам распределяются в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра здравоохранения в марте 2020 года Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Владимир Зеленский. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

Теги: медицина, больница, деньги, украинцы, психиатрия, Минздрав, Максим Степанов, финансирование, здравоохранение
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