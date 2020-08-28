В Украине хотят разрешить въезд иностранцам из стран "зеленой" зоны

Кабинету Министров Украины предложат разрешить въезд в Украину иностранцам из стран "зеленой" зоны, прибывающим с туристической целью, заявили в Государственном агентстве развития туризма Украины.

Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) Украины предложит Кабинету Министров Украины пересмотреть постановление о запрете на въезд в Украину для иностранцев и разрешить въезд туристам из стран "зеленой" зоны. Об этом сказано в заявлении агентства в Facebook.

"Агентство совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления. Предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны, прибывающим с туристической целью", – рассказали в ГАРТ.

Также агентство уточнило, что полный запрет на въезд в Украину иностранцам может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться.

"Такой шаг нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятию ограничений для посещения Украины", – рассказали в ГАРТ.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев. Такое решение приняли на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций.

По данным СМИ, проект решения представлял глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, тогда как предыдущие карантинные меры, касавшиеся иностранцев, принимались по предложению Министерства здравоохранения Украины. Правительство приняло такое постановление для того, чтобы не пустить в Украину хасидов, которые каждую осень едут в Умань на праздник Рош а-Шана (в этом году будут праздновать с 18-го по 20 сентября), пишет "Европейская правда".