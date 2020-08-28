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Финляндия закрыла въезд работникам из Украины до 18 сентября

В Финляндии с 28 августа по 18 сентября вводят новые ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод не из стран Европейского союза. Украины нет в списке стран, гражданам которых можно работать в Финляндии.

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Сборщики ягод на границе обязаны предоставить справку о допуске к работе
Сборщики ягод на границе обязаны предоставить справку о допуске к работе 
Фото: depositphotos.com

Финляндия ввела новые ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из третьих стран (которые не входят в состав Евросоюза) с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19. Об этом сообщили в правительстве страны 27 августа.

Ограничения будут действовать с 28 августа по 18 сентября. Они коснутся, в частности, и украинских работников.

Правительство отметило, что в Финляндию могут ехать на заработки граждане Южной Кореи, Грузии, Руанды, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

"Сборщикам ягод нужно предоставить справку о допуске к работе. Она проверяется пограничниками", – уточнили в ведомстве.

Европейский союз 7 августа обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украины в этом  перечне не было. Сейчас правом въезда на территорию ЕС обладают Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности). 

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 2438 человек. Это новый антирекорд по суточному приросту. Предыдущий зафиксировали 22 августа – 2328 новых случаев. Наибольший суточный прирост зафиксирован в Киеве (251), Харьковской (242) и Тернопольской (233) областях. Наименьший – в Кировоградской, Полтавской и Луганской областях (по 10 случаев).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к утру 28 августа коронавирусом в мире заразились 24,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 831, 8 тыс. человек, выздоровели более 15,9 млн.

Теги: Финляндия, пограничники, Европейский союз, ограничения, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, въезд в ЕС
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