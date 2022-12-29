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В Украине изменены правила ловли рыбы – Минагрополитики

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В Украине обновили правила любительской и спортивной рыбалки
В Украине обновили правила любительской и спортивной рыбалки
Фото: depositphotos.com

В Украине с 9 декабря вступили в силу новые правила любительского, спортивного рыболовства и подводной охоты. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В Минагрополитики подчеркнули, что последние 20 лет украинцам приходилось рыбачить по морально устаревшим и не соответствующим законодательству правилам. Новая редакция "учитывает лучшие наработки стран Евросоюза, рекомендации профильных научных учреждений Украины, предложения общественности и других стейкхолдеров отрасли", заявили в министерстве. 

Предполагается, что они также позволят увеличить эффективность мер по охране и сохранению биоразнообразия ихтиофауны украинских водоемов.

В ведомстве обратили внимание на важные пункты новых правил:

  • увеличена до 3 кг суточная норма отлова рыбы, размер которой превышает минимально разрешенные для отлова размеры;
  • сняты ограничения на отлов некоторых малоценных и инвазивных видов водных биоресурсов, таких как карликовый (американский) сом, ротань-головешка, солнечный окунь, рапан и другие;
  • разрешен отлов всех водных биоресурсов, за исключением тех, которые занесены в Красную книгу Украины, перечни региональных редких охраняемых видов и другие международные природоохранные списки;
  • увеличено разрешенное количество крючков;
  • уменьшено количество запрещенных для рыболовства мест, также уменьшены некоторые запрещенные для рыболовства участки;
  • рыбаки теперь должны во время рыбалки иметь средства для измерения массы и длины водных биоресурсов;
  • установлен запрет на отлов в пределах охранных зон электрических сетей.

Также в новых правилах урегулировали спортивное рыболовство и подводную охоту.

Теги: экология, Министерство аграрной политики, законодательство, водоемы, рыба, рыбалка, реки
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