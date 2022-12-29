В Украине изменены правила ловли рыбы – Минагрополитики

В Украине обновили правила любительской и спортивной рыбалки Фото: depositphotos.com

В Минагрополитики подчеркнули, что последние 20 лет украинцам приходилось рыбачить по морально устаревшим и не соответствующим законодательству правилам. Новая редакция "учитывает лучшие наработки стран Евросоюза, рекомендации профильных научных учреждений Украины, предложения общественности и других стейкхолдеров отрасли", заявили в министерстве.

Предполагается, что они также позволят увеличить эффективность мер по охране и сохранению биоразнообразия ихтиофауны украинских водоемов.

В ведомстве обратили внимание на важные пункты новых правил:

увеличена до 3 кг суточная норма отлова рыбы, размер которой превышает минимально разрешенные для отлова размеры;

сняты ограничения на отлов некоторых малоценных и инвазивных видов водных биоресурсов, таких как карликовый (американский) сом, ротань-головешка, солнечный окунь, рапан и другие;

разрешен отлов всех водных биоресурсов, за исключением тех, которые занесены в Красную книгу Украины, перечни региональных редких охраняемых видов и другие международные природоохранные списки;

увеличено разрешенное количество крючков;

уменьшено количество запрещенных для рыболовства мест, также уменьшены некоторые запрещенные для рыболовства участки;

рыбаки теперь должны во время рыбалки иметь средства для измерения массы и длины водных биоресурсов;

установлен запрет на отлов в пределах охранных зон электрических сетей.

Также в новых правилах урегулировали спортивное рыболовство и подводную охоту.