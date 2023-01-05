В Украине изменился алгоритм получения водительских прав – МВД

Практические занятия можно начать только после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.
В сообщении указывается, что на первом этапе нужно выбрать аккредитованное учебное заведение и пройти теоретический курс обучения. Затем с помощью онлайн-тренажера необходимо подготовиться к экзамену в сервисном центре МВД и сдать его.
Лишь после этого можно перейти к следующему этапу – практической подготовке.
После овладения практическими водительскими навыками нужно сдать внутренний экзамен в автошколе и получить свидетельство. После этого можно обращаться в сервисный центр МВД, чтобы сдать практический экзамен.
С 26 сентября сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места регистрации.