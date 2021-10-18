В Украине начали внедрять Единую информационную систему соцсферы. Она позволит ежегодно экономить 11 млрд грн

Лазебная: Система, которую мы представили сегодня, – это настоящая революция в сфере социальной защиты Фото: kmu.gov.ua

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная и вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщили о запуске пилотного проекта Единой информационной системы в Киевской и Житомирской областях.

"Она позволит контролировать госсредства, формировать эффективную социальную политику, отслеживать коррупционные риски и максимально упростит процесс получения услуг для украинцев. Больше не надо будет собирать кучи бумаг и месяцами ждать рассмотрения заявлений на субсидию или назначение пенсии", – сказал Федоров.

В пресс-релизе отметили, что на социальную сферу из госбюджета ежегодно выделяется более 700 млрд грн. Государству трудно отследить правильность использования денег. По предварительным данным Министерства финансов, 10–12% всех социальных выплат – это коррупция.

"Система, которую мы представили сегодня, – это настоящая революция в сфере социальной защиты – административная, финансовая, идеологическая. Ее информационное ядро – единый социальный реестр, созданный вместо десятка не связанных между собой реестров и информационных систем. Мы впервые на практике реализуем принцип единого социального окна для каждого человека, удобного и лишенного коррупции", – сказала Лазебная.

Пилотная версия ЕИС работает в четырех территориальных управлениях социальной защиты населения и пяти территориальных общинах. Запуск системы на всей территории Украины состоится в следующем году.