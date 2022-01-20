В Украине обсуждают строительство космодрома на побережье Черного моря

Космодром в Украине могут построить на границе Одесской и Николаевской областей Фото: depositphotos.com

"Пока космодром в Украине не строят, так как наша территория густо заселена. При сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория – не менее 500 км под трассой полетов ракет-носителей и важных народнохозяйственных объектов по 200 км в обе стороны от этой трассы", – отметил Гриневецкий.

Председатель управления Днепропетровского космического кластера Евгений Рокитский уточнил, что существуют технологии, позволяющие запускать ракеты-носители без необходимости в зоне отчуждения благодаря управляемому возвращению: речь идет об управляемом возвращении первой и второй ступеней ракет, позволяющем запускать ракеты-носители с небольших территорий, не причиняя вреда окружающей среде.

На конференции представителей региональных инновационно-космических кластеров "Причерноморский", "Полесье", "Слобожанщина" и Днепровского космического кластера, проходящей в Одессе, было создано Всеукраинское объединение инновационно-космических кластеров, сообщал "Укринформ".

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Сергей Тарута отметил, что объединение даст новый импульс развитию космической отрасли и будет способствовать сотрудничеству предприятий Украины с международными компаниями в создании совместных продуктов и сервисов, в том числе интеграции Украины в структуры Европейского космического агентства.