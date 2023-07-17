В Украине планируют вакцинировать от кори 260 тыс. детей – Минздрав

"На уровне областей страны будет происходить вакцинация против кори детей, которые пропустили одну или две прививки. Особое внимание к детям, которые переехали в другие области: они смогут привиться и проверить вакцинальный статус в больницах или пунктах прививок. В 2022 году обязательную прививку против кори согласно национальному календарю прививок получили лишь 69% в возрасте шести лет. Чтобы не допустить вспышку кори, сейчас эти прививки должны быть наверстаны, а дети — довакцинированы. Всего в рамках кампании запланировано провести более 260 тыс. прививок, не считая рутинной вакцинации", — отметил Кузин.

По его словам, вакцину против кори, паротита и краснухи (КПК) доставили в каждый регион. 657 тыс. доз комбинированной вакцины КПК в поддержку Национальной программы иммунизации в Украину доставил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт подчеркнул, что доступ к качественным услугам вакцинации и своевременная иммунизация — залог предотвращения вспышек кори.

"С начала вторжения Российской Федерации в Украину и развязывания полномасштабной войны мы поддерживаем правительство в предоставлении услуг по иммунизации, сосредоточившись на уязвимых группах населения, таких как внутренне перемещенные лица и люди, проживающие в отдаленных сельских районах, а также проводим общенациональные просветительские и информационные кампании и тренинги для медицинских работников. 59 автобусов, которые мы передали Министерству здравоохранения, уже активно используются мобильными медицинскими бригадами для работы в отдаленных сельских районах и проведения прививок против кори, COVID-19, столбняка и дифтерии", – сказал он.