В Украине планируют вакцинировать от кори 260 тыс. детей – Минздрав

"На уровне областей страны будет происходить вакцинация против кори детей, которые пропустили одну или две прививки. Особое внимание к детям, которые переехали в другие области: они смогут привиться и проверить вакцинальный статус в больницах или пунктах прививок. В 2022 году обязательную прививку против кори согласно национальному календарю прививок получили лишь 69% в возрасте шести лет. Чтобы не допустить вспышку кори, сейчас эти прививки должны быть наверстаны, а дети — довакцинированы. Всего в рамках кампании запланировано провести более 260 тыс. прививок, не считая рутинной вакцинации", — отметил Кузин.
По его словам, вакцину против кори, паротита и краснухи (КПК) доставили в каждый регион. 657 тыс. доз комбинированной вакцины КПК в поддержку Национальной программы иммунизации в Украину доставил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт подчеркнул, что доступ к качественным услугам вакцинации и своевременная иммунизация — залог предотвращения вспышек кори.
"С начала вторжения Российской Федерации в Украину и развязывания полномасштабной войны мы поддерживаем правительство в предоставлении услуг по иммунизации, сосредоточившись на уязвимых группах населения, таких как внутренне перемещенные лица и люди, проживающие в отдаленных сельских районах, а также проводим общенациональные просветительские и информационные кампании и тренинги для медицинских работников. 59 автобусов, которые мы передали Министерству здравоохранения, уже активно используются мобильными медицинскими бригадами для работы в отдаленных сельских районах и проведения прививок против кори, COVID-19, столбняка и дифтерии", – сказал он.
Корь – опасная болезнь, угрожающая невакцинированным детям и взрослым, напомнили в Минздраве. Она передается воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразна. Из 10 непривитых людей, контактировавших с больным, девять заболеют. Специфического лекарства против кори не существует.
Согласно плану вакцинации в Украине, дети должны получить две прививки вакциной КПК: в один год и в шесть лет. Если ребенок пропустил плановую прививку, Минздрав рекомендует сделать ее как можно быстрее. Детям старше шести лет, не имеющим никакой прививки КПК, рекомендовано ввести две дозы вакцины с интервалом между ними не менее месяца.
Дети, имеющие бронхиальную астму, сахарный диабет, муковисцидоз, онкологические, сердечно-сосудистые или другие хронические заболевания, нуждаются в прививке в первую очередь, ведь такие дети более уязвимы к инфекциям, течение болезни у них обычно тяжелее, а осложнения — более серьезные, отметили в Минздраве.