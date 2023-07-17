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В Украине планируют вакцинировать от кори 260 тыс. детей – Минздрав

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Кузин рассказал о вакцинации детей от кори
Кузин рассказал о вакцинации детей от кори
Фото: moz.gov.ua

В рамках кампании перед началом нового учебного года врачи и мобильные вакцинальные бригады будут проводить прививки детей, которые в результате войны или других обстоятельств пропустили вакцинацию. Об этом 17 июля сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге, который транслировал канал Ukrinform TV.

"На уровне областей страны будет происходить вакцинация против кори детей, которые пропустили одну или две прививки. Особое внимание к детям, которые переехали в другие области: они смогут привиться и проверить вакцинальный статус в больницах или пунктах прививок. В 2022 году обязательную прививку против кори согласно национальному календарю прививок получили лишь 69% в возрасте шести лет. Чтобы не допустить вспышку кори, сейчас эти прививки должны быть наверстаны, а дети — довакцинированы. Всего в рамках кампании запланировано провести более 260 тыс. прививок, не считая рутинной вакцинации", — отметил Кузин.

По его словам, вакцину против кори, паротита и краснухи (КПК) доставили в каждый регион. 657 тыс. доз комбинированной вакцины КПК в поддержку Национальной программы иммунизации в Украину доставил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт подчеркнул, что доступ к качественным услугам вакцинации и своевременная иммунизация — залог предотвращения вспышек кори. 

"С начала вторжения Российской Федерации в Украину и развязывания полномасштабной войны мы поддерживаем правительство в предоставлении услуг по иммунизации, сосредоточившись на уязвимых группах населения, таких как внутренне перемещенные лица и люди, проживающие в отдаленных сельских районах, а также проводим общенациональные просветительские и информационные кампании и тренинги для медицинских работников. 59 автобусов, которые мы передали Министерству здравоохранения, уже активно используются мобильными медицинскими бригадами для работы в отдаленных сельских районах и проведения прививок против кори, COVID-19, столбняка и дифтерии", – сказал он.

Контекст:

Корь – опасная болезнь, угрожающая невакцинированным детям и взрослым, напомнили в Минздраве. Она передается воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразна. Из 10 непривитых людей, контактировавших с больным, девять заболеют. Специфического лекарства против кори не существует. 

Согласно плану вакцинации в Украине, дети должны получить две прививки вакциной КПК: в один год и в шесть лет. Если ребенок пропустил плановую прививку, Минздрав рекомендует сделать ее как можно быстрее. Детям старше шести лет, не имеющим никакой прививки КПК, рекомендовано ввести две дозы вакцины с интервалом между ними не менее месяца.

Дети, имеющие бронхиальную астму, сахарный диабет, муковисцидоз, онкологические, сердечно-сосудистые или другие хронические заболевания, нуждаются в прививке в первую очередь, ведь такие дети более уязвимы к инфекциям, течение болезни у них обычно тяжелее, а осложнения — более серьезные, отметили в Минздраве.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Министерство здравоохранения, здоровье, вакцинация, дети, корь, Игорь Кузин
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