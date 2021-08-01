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В Украине полностью открыли реестр строительной деятельности – Opendatabot

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Ранее в реестрах была доступна не вся информация о новостройках
Ранее в реестрах была доступна не вся информация о новостройках
Фото: Жилстрой-2 / Facebook

Украинцы получили возможность мониторить изменения в технико-экономических показателях новостроек. Об этом 29 июля проинформировал сервис открытых данных Opendatabot.

"Полностью открыт реестр строительной деятельности. Как он может помочь покупателям недвижимости? Теперь покупатель недвижимости в Украине сможет мониторить в автоматическом режиме изменения в технико-экономических показателях (ТЭП) новостройки, где он приобрел квартиру", – говорится в сообщении.

Opendatabot отмечает, что такая возможность появилась после предложения, озвученного сервисом открытых данных Министерству регионального развития.

"Ранее в данных реестра, публикуемых на Едином портале открытых данных не были доступны ТЭП строительных объектов с информацией об этажности, общей площади и количестве квартир в новостройке. Практика показывает, что у некоторых застройщиков эти показатели могут меняться со временем – например, достраиваются дополнительные этажи. Как результат, рост количества жителей перегружает коммуникации и инфраструктуру, включая лифты и паркинги, и снижает качество и стоимость недвижимости", – объяснил сервис.

Теги: недвижимость, украинцы, инфраструктура, Opendatabot, госреестр, квартира
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